O femeie de 51 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs sâmbătă după-amiază, în județul Vaslui, România, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Potrivit informațiilor obținute de Teleradio-Moldova de la surse guvernamentale, cele patru persoane ar fi făcut parte dintr-o delegație din Republica Moldova, care participase la un eveniment dedicat monumentului „Tradiție și viitor”. Printre persoanele rănite s-ar afla și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu. Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe nu au oferit, deocamdată, un răspuns pentru a clarifica identitatea victimelor.

UPDATE 15:47 MAE confirmă: patru cetățeni ai Republicii Moldova, implicați în accidentul grav din Vaslui. O persoană a murit, iar trei au fost rănite.

Potrivit presei din România, totul s-a întămplat sâmbătă, 10 octombrie, în jurul orei 14.40, în localitatea Târzii, comuna Oltenești. Un autoturism a intrat într-un cap de pod, în zona trecerii la nivel cu calea ferată. În mașină se aflau patru persoane. Una dintre victime a rămas încarcerată, iar celelalte trei au reușit să iasă singure din autoturism.

La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanță TIM și o ambulanță EPA de la Detașamentul de Pompieri Vaslui, cu 15 militari, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Accident Vaslui/ Realitatea.net