Un atacator a fost împușcat mortal în noaptea de marți spre miercuri în fața ambasadei Israelului din Belgrad, după ce a atacat un polițist, a declarat ministrul sârb de Interne, Ivica Dacic.

A fost vorba despre un „atac terorist”, a afirmat el, potrivit France Presse

„Un minor, a cărui identitate nu a fost încă stabilită, dar care ar fi originar din Sabac, a atacat un membru al jandarmeriei cu două cuțite, strigând «Allah Akbar»”, a declarat Dacic.

Nivelul de alertă teroristă a fost ridicat la maxim, a anunțat înaltul oficial sârbu.

Polițistul l-a ucis pe atacator în legitimă apărare, dar a fost ușor rănit la față de o lovitură de cuțit în timpul incidentului, care a avut loc puțin după miezul nopții, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat.

Dacic a afirmat că serviciile de securitate din Serbia îl monitorizau pe atacator, despre care spune că era un susținător al grupării Statul Islamic: și „avea pe contul său de Instagram steagul negru al Statului Islamic”.

Ministerul Afacerilor Externe nu a făcut nicio declarație până la ora publicării acestei știri.

În iunie 2024, un atacator înarmat cu o arbaletă a rănit un ofițer de poliție sârb care păzea Ambasada Israelului din Belgrad. Atacatorul a fost împușcat mortal de un agent de pază, scrie hotnews.ro.