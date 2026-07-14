Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva companiei care deține rețeaua de socializare VKontakte și a dezvoltatorului aplicației de mesagerie Max. Potrivit Consiliului Uniunii Europene, aceste platforme sunt folosite de autoritățile ruse pentru controlul informațiilor și monitorizarea utilizatorilor.

Consiliul Uniunii Europene a impus sancțiuni împotriva a patru persoane și cinci companii din Rusia, acuzate de încălcări ale drepturilor omului și de presiuni asupra societății civile.

Printre companiile vizate se află VK Company, care deține rețeaua socială VKontakte, una dintre cele mai folosite platforme online din Rusia, și Communication Platform, compania care dezvoltă aplicația de mesagerie Max.

Potrivit autorităților europene, aceste platforme sunt folosite de statul rus pentru a controla informațiile și a urmări activitatea utilizatorilor.

Pe listă au mai fost incluse companiile Citadel, VAS Experts și Norsi-Trans, care dezvoltă tehnologii de interceptare a comunicațiilor.

Sancțiunile prevăd blocarea bunurilor și conturilor deținute în UE de persoanele și companiile vizate. De asemenea, persoanele sancționate nu mai pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

Control digital sporit în Rusia după invazia Ucrainei

După începutul războiului din Ucraina, Rusia a intensificat controlul asupra spațiului digital, restricționând mai multe platforme occidentale și promovând servicii dezvoltate în țară. În acest context, autoritățile de la Moscova au impus aplicația Max ca alternativă națională de mesagerie și au cerut preinstalarea acesteia pe telefoanele.

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