Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, se arată convins că Guvernul propus de Luca Niculescu va trece de votul Parlamentului, el arătând că nu ar cataloga acest guvern drept unul „de tranziţie”, ci drept unul minoritar.

Kelemen dezvăluie că acordul semnat de Luca Niculescu cu UDMR are o pagină şi jumătate, scrie News.ro.

„Va trece”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la TVR, referindu-se la votul de marţi, din Parlament, pentru învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.

Potrivit liderului UDMR, acest executiv nu are majoritate în Parlament.

„Nimeni nu neagă, nici măcar cei care ar fi dorit să fie un alt guvern, că nu este un guvern în jurul PSD-ului. Este un guvern minoritar, un guvern care nu are majoritate în Parlament. Mâine, la vot, va avea, dar mai departe trebuie să negocieze fiecare proiect. Şi aici Luca Niculescu are un rol important. Eu l-am văzut, în această perioadă, la discuţii, politician, că înainte el făcea la Externe altceva, dar exerciţiul dialogului, exerciţiul de a căuta un compromis sigur că îl va ajuta şi e necesar să aibă dialog permanent cu partidele”, a afirmat Kelemen Hunor.

„Șase luni de zile fără moțiune de cenzură”

Liderul UDMR a adăugat că Guvernul are „garantate” şase luni în care UDMR şi PNL nu vor depune moţiune de cenzură, el subliniind că nu ar cataloga viitorul executiv drept unul „de tranziţie”.

„Nu aş spune guvern de tranziţie. Este un guvern minoritar care are un acord semnat cu noi şi cu PNL pentru şase luni de zile fără moţiune de cenzură, dacă sunt respectate acele condiţii pe care şi noi, şi colegii de la PNL le-am discutat”, a adăugat preşedintele formaţiunii maghiare.

El a dezvăluit că acordul semnat între UDMR şi Luca Niculescu are o pagină şi jumătate şi include chestiuni precum încadrarea în ţinta de deficit bugetar, investiţii, finanţare „corectă şi echilibrată” pentru autorităţile locale şi chestiuni legate de drepturile minorităţilor.

Kelemen a spus că „era de aşteptat” ca audierile să meargă „în direcţia de a vota guvernul” propus de Luca Niculescu, scrie știrileprotv.ro.