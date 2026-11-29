Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Tbilisi, cerând reluarea parcursului european al Georgiei și alegeri parlamentare anticipate. Protestul a marcat doi ani de la decizia guvernului de a suspenda negocierile de aderare la Uniunea Europeană, care a declanșat manifestații aproape zilnice în țară. Cu steaguri georgiene și europene, oamenii au cerut și eliberarea celor încarcerați în urma protestelor.

Mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Georgiei și au pornit în marș din mai multe zone ale orașului. Cele trei coloane de manifestanți s-au întâlnit în Piața Libertății, unde au continuat protestul împreună. Oamenii au fluturat drapelele Georgiei și Uniunii Europene, iar la final au intonat imnurile celor două.

Protestatarii au cerut schimbarea guvernării și au acuzat partidul Visul Georgian că îndepărtează țara de valorile europene. Printre revendicări se numără organizarea unor alegeri parlamentare anticipate și eliberarea persoanelor încarcerate în urma manifestațiilor.

„Vrem ca Georgia să fie o țară democratică. Vrem ca Georgia să facă parte din lumea civilizată și, bineînțeles, vom lupta pașnic pentru acest lucru. Nu ne vom opri niciodată până când voința poporului georgian nu va fi respectată.”

Organizația Amnesty International avertizează că, în ultimii doi ani, mii de manifestanți au fost reținuți sau amendați, iar peste 150 au ajuns la închisoare în urma unor procese pe care organizația le consideră motivate politic. Sute de persoane au reclamat tortură și alte forme de rele tratamente din partea forțelor de ordine.

Protestele au început pe 28 noiembrie 2024, după ce premierul Irakli Kobakhidze a anunțat că Georgia nu va mai pune pe agenda guvernului deschiderea negocierilor de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028. Georgia a primit statutul de țară candidată la aderare în decembrie 2023, însă procesul de integrare europeană a fost blocat pe fondul îngrijorărilor Bruxellesului privind regresul democratic.