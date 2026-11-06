Dupa atacul cibernetic în urma căruia datele personale a peste 750 de mii de moldoveni au fost accesate neautorizat, președinta Maia Sandu a confocat azi dimineață ședința Consiliului Național de Securitate.

ACCIDENT MORTAL CU AUTOBUZ

Un pieton de aproximativ 40 de ani a murit după ce a fost lovit de un autobuz de rută pe Calea Orheiului din Chișinău, iar autoritățile au inițiat o anchetă de serviciu.

ACORD PENTRU TOATĂ EUROPA

Donald Trump anunță că Statele Unite ar putea ajunge la un acord major cu Rusia, care să vizeze nu doar încheierea războiului din Ucraina, ci și securitatea întregii Europe.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina”.