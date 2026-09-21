Un obiect de mici dimensiuni, cel mai probabil o dronă, a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar autoritățile au impus temporar restricții de zbor.

MILITAR BEAT, LA CĂUTAREA DRONEI

O mașină a Armatei Naționale, în care militarii căutau drona ce a survolat nordul țării, s-a izbit într-un pilon la Otaci, iar șoferul, în vârstă de 24 de ani, avea o alcoolemie de peste șase ori mai mare decât limita admisă.

VICTORIE PENTRU PUTIN

Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin, își proclamă victoria în alegerile parlamentare din Rusia cu aproape 58 la sută din voturi, într-un scrutin în care opoziția anti-război a fost practic eliminată din cursă, iar observatorii au raportat nereguli și presiuni asupra alegătorilor.