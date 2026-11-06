Datele personale a peste 450 de mii de cetățeni au fost furate în urma atacului cibernetic din octombrie, a anunțat Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate, precizând că autoritățile responsabile au avut probleme de comunicare și coordonare.

Tatiana Demian
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

DEMISĂ DUPĂ CONFLICTUL CU CEBAN

Tatiana Oboroc a fost demisă din funcția de șefă a cabinetului primarului Ion Ceban și a anunțat că părăsește partidul MAN, acuzând persoane din anturajul edilului de intimidări și discreditare.

ACCIDENT MORTAL CU AUTOBUZ

Un pieton de aproximativ 40 de ani a murit după ce a fost lovit de un autobuz de rută pe Calea Orheiului din Chișinău, iar autoritățile au inițiat o anchetă de serviciu.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google