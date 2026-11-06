Datele personale a peste 450 de mii de cetățeni au fost furate în urma atacului cibernetic din octombrie, a anunțat Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate, precizând că autoritățile responsabile au avut probleme de comunicare și coordonare.

DEMISĂ DUPĂ CONFLICTUL CU CEBAN

Tatiana Oboroc a fost demisă din funcția de șefă a cabinetului primarului Ion Ceban și a anunțat că părăsește partidul MAN, acuzând persoane din anturajul edilului de intimidări și discreditare.

ACCIDENT MORTAL CU AUTOBUZ

Un pieton de aproximativ 40 de ani a murit după ce a fost lovit de un autobuz de rută pe Calea Orheiului din Chișinău, iar autoritățile au inițiat o anchetă de serviciu.