Datele personale asociate cu aproximativ 750 de mii de IDNP-uri ar fi fost extrase în urma unui atac cibernetic asupra sistemelor guvernamentale, iar autoritățile avertizează că informațiile ar putea fi folosite pentru escrocherii.

PREMIERUL ROMÂN, LA CHIȘINĂU

Premierul României se află astăzi în vizită la Chișinău unde a fost întâmpinat de omologul său, Vasile Tofan, la sediul Guvernului de la Chișinău, în cadrul unei ceremonii oficiale cu onoruri militare.

ISRAEL, LA VOT

Israelienii votează în primele alegeri organizate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, într-un scrutin care ar putea decide viitorul politic al lui Benjamin Netanyahu, după aproape trei ani de războaie și crize politice.