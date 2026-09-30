O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a căzut în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat.



APĂ FĂRĂ GRAFIC

Chișinăul și Bălțiul nu riscă, deocamdată, să primească apă după un program. Ministrul Mediului spune că nivelul lacului de acumulare de la Dubăsari este normal, însă situația la Novodnestrovsk rămâne critică.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În acest moment, nivelul lacului de acumulare la Dubăsari este unul normal. Este la nivelul normal de retenție."

ENERGIA, MAI SCUMPĂ?

După gaz și căldură, energia electrică s-ar putea scumpi și ea, anunță ministrul Energiei, precizând că prețul de achiziție a crescut în ultimele luni.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie."