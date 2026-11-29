Locuitorii din Autonomia Găgăuza au votat astăzi în turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru noua componență a Adunării Populare, alegând între Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.

A MURIT PE LOC

O tânără de 21 de ani a murit după ce mașina în care se afla a căzut de la înălțime, la Orhei, iar presupusul șofer, un bărbat de 34 de ani, a fost reținut.

SPANIOLII ÎȘI ALEG VIITORUL

Aproape 39 de milioane de spanioli au votat astăzi intr-un scrutin anticipat care ar putea pune capăt guvernării socialiste a lui Pedro Sánchez și readuce dreapta la putere, posibil în alianță cu partidul Vox.