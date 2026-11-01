Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.11.2026

Protestele din Franța, Germania și Elveția au degenerat în violențe, cu magazine devastate, mașini incendiate și confruntări cu poliția, soldate cu răniți și sute de rețineri.

Un tânăr de 22 de ani a fost snopit în bătaie în apropierea unui club de noapte din Botanica, iar un suspect de 25 de ani a fost reținut.

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