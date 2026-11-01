Un tânăr de 22 de ani a fost snopit în bătaie în apropierea unui club de noapte din Botanica, iar un suspect de 25 de ani a fost reținut.
SEMNĂTURA, NEAFECTATĂ
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică susține că semnătura electronică nu a fost compromisă în urma atacului cibernetic, iar Guvernul condamnă răspândirea informațiilor false despre o presupusă fraudă bancară.
EUROPA, CUPRINSĂ DE VIOLENȚE
Protestele din Franța, Germania și Elveția au degenerat în violențe, cu magazine devastate, mașini incendiate și confruntări cu poliția, soldate cu răniți și sute de rețineri.