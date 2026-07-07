Alexandru Munteanu s-a retras din funcția de prim-ministru interimar, iar ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a preluat atribuțiile de șef al Executivului.

DECIZIE AȘTEPTATĂ LA CURTE

Curtea Constituțională examinează sesizarea Ministerului Justiției privind mai multe prevederi din legea care reglementează statutul special al Găgăuziei în domeniul organizării alegerilor.

NATO ÎȘI DECIDE VIITORUL ÎN TURCIA

Liderii NATO s-au reunit la Ankara pentru un summit crucial. Donald Trump a relansat discuțiile despre prezența militară americană în Europa, în timp ce Volodimir Zelenski a cerut noi sisteme de apărare pentru Ucraina.