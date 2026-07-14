Republica Moldova mai face un pas spre Uniunea Europeană. Astăzi au fost deschise negocierile pentru clusterul „Relații externe”, unul dintre capitolele-cheie ale procesului de aderare.

AMBASADORUL RUS, CONVOCAT LA MAE

Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse după ce o dronă cu explozibil s-a prăbușit la Copanca. Diplomatului i-a fost înmânată o notă de protest.

AJUTOR DE LA UE PENTRU APĂRARE

Republica Moldova primește 120 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune.

CONSILIER MUNICIPAL, REȚINUT

Un consilier municipal de la MAN ar fi fost reținut după ce ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro, promițându-le câștiguri din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău.