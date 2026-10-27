Datele personale asociate cu aproximativ 750 de mii de cetățeni ar fi fost extrase din sistemele guvernamentale, inclusiv informații de identitate, despre familie, pensii, permise de conducere și date financiare.

RISC DE FRAUDE ONLINE

Atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale ar putea expune cetățenii la fraude și furt de identitate, avertizează experții, care cer clarificarea datelor compromise și consolidarea securității digitale.

PREMIERUL ROMÂN, LA CHIȘINĂU

Republica Moldova ar urma să primească gaze din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră începând de anul viitor, a anunțat premierul României, aflat astăzi la Chișinău în prima sa vizită externă de la învestirea în funcție.

ISRAEL, LA VOT

Israelienii votează în alegeri cu miză majoră, pe fondul unei prezențe istorice la urne, scrutinul putând decide viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, după aproape trei ani de războaie și crize politice.