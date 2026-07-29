Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, a fost reținut astăzi de CNA, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței în dosarul privind acordarea creditelor neperformante, aflat pe rolul instanței de peste 13 ani.

CEBAN RISCĂ SĂ PIARDĂ FUNCȚIA

Primarul Capitalei, Ion Ceban, riscă o amendă și interdicția de a ocupa funcția timp de un an, după ce ar fi utilizat necorespunzător pașaportul de serviciu într-o deplasare în Italia.

CONTROALE DUPĂ SCANDALUL CATETERELOR

Ministerul Sănătății anunță un control amplu la Agenția Medicamentului, după investigația privind cateterele utilizate în spitalele de copii și presupuse nereguli la conducerea instituției.

MOTORINA SE APROPIE DE 32 DE LEI

Mâine, motorina se scumpește cu aproape un leu și se apropie de pragul de 32 de lei litrul, potrivit noilor tarife afișate de ANRE.