Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 5 noiembrie, în ședință plenară, cu mai multe proiecte importante pe ordinea de zi. Deputații urmează să examineze modificări ale Codului fiscal, reforma sistemului de asistență socială, măsuri de combatere a fraudelor în domeniul plăților fără numerar, dar și proiecte ce vizează dezvoltarea sectorului energetic și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Unul dintre proiectele prioritare vizează consolidarea răspunderii penale a persoanelor juridice.

UPDATE 11:11 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Strășeni – Gutinaș, modernizarea și extinderea stației electrice Strășeni 330 kV - votat în lectura II

UPDATE 10:04 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi

UPDATE 10:00 Ion Chicu îi cere președintelui Parlamentului, Igor Grosu, să prezinte în scris acuzațiile formulate în briefingul de presă de astăzi și să sesizeze Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura și celelalte instituții competente, pentru ca acestea să verifice faptele invocate.

Solicitarea vine după ce Grosu a acuzat opoziția parlamentară că ar acționa la indicațiile Moscovei și că ar urmări subminarea parcursului european al Republicii Moldova, în contextul inițiativei de suspendare din funcție a președintei Maia Sandu.

„Vin cu propunerea de a include în ordinea de zi proiectul de hotărâre cu privire la inițiarea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova", a mai declarat Chicu.

UPDATE 10:15 Ședința a început. Sunt prezenți 94 de deputați