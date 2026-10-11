Cer noros și ploi slabe în toată Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade

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Vremea va fi posomorâtă, cu cer noros și ploi slabe pe alocuri astăzi, în Republica Moldova. Temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade în sudul țării, în timp ce în nord și centru se vor înregistra până la 24 și, respectiv, 25 de grade. Alina Argint Potrivit meteorologilor, în cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 24 grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea se va răci ușor.

