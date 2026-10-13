Nu uitați umbrelele acasă: sunt prognozate ploi slabe în toată Republica Moldova. Câte grade vor fi

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Marți, umbrelele ne-ar putea fi de folos în orice regiune a țării. Meteorologii prognozează ploi slabe, iar temperaturile vor ajunge la 18 grade în sud, 16 grade în centru și 13 grade în nord. La Chișinău se vor înregistra până la 16 grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade. În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade. În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade. În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 16 grade. În următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial.