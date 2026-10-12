Săptămâna începe cu ploi în Republica Moldova: în nordul țării se vor înregistra 18 grade. Cum va fi vremea la Chișinău

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Meteorologii prognozează un început de săptămână cu cer noros și ploi slabe. Temperaturile vor ajunge la 21 de grade în sudul țării și la 18 grade în nord, iar la Chișinău se vor înregistra până la 19 grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 18 grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 19 grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 19 grade. În următoarele zile temperaturile nu se vor schimba esențial.