Sfârșit de săptămână cald în Republica Moldova: temperaturi de până la 28 de grade în sud. Cum va fi vremea la Chișinău

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Sfârșitul de săptămână aduce vreme caldă în Republica Moldova, cu maxime de până la 28 de grade în sudul țării. În capitală, temperaturile vor ajunge la 24 de grade. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 24 grade. În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 26 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În capitală, minima va fi de 14 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vreme va fi caldă și nu se va schimba esențial.