Temperaturi de până la 26 de grade la Chișinău și 27 de grade în sudul Republicii Moldova. Ce ne așteaptă în următoarele zile

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Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil, fără ploi. La Chișinău, temperaturile vor urca până la 26 de grade, iar în sudul țării se vor înregistra până la 27 de grade. În următoarele zile, vremea va deveni instabilă. Elena Pozdîrcă În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade. În centru, noaptea se prognozează 12 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade. În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 26 de grade. În următoarele zile vremea va fi instabilă.