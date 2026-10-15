Va ploua în nordul Republicii Moldova, iar în sud vor fi până la 16 grade. Cum va fi vremea la Chișinău

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Meteorologii prognozează ploi slabe în nordul Republicii Moldova. Maximele termice vor ajunge la 11 grade în nord, 14 grade în centru și 16 grade în sud, iar la Chișinău se vor înregistra până la 15 grade. Presiunea atmosferică va fi scăzută. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade. În centru, noaptea se prognozează 5 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade. În sud, noaptea se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 16 de grade. În capitală, minima va fi de 8 grade, ziua se așteaptă 15 grade. În următoarele zile, vremea va fi instabilă.