Meteorologii prognozează ploi pe întreg teritoriul țării, cu temperaturi maxime de 10 grade în nord și 15 grade în sud. La Chișinău, se vor înregistra până la 13 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 6 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 11 grade, ziua termometrele vor indica 15 de grade.
În capitală, minima va fi de 10 grade, ziua se așteaptă 13 grade.
În următoarele zile ploile vor conteni.