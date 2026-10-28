Va ploua în toată Republica Moldova: temperaturile vor ajunge la 15 grade în sudul țării. Cum va fi vremea la Chișinău

În centru, noaptea se prognozează 8 grade, iar maxima zilei va fi de 13 grade.

Meteorologii prognozează ploi pe întreg teritoriul țării, cu temperaturi maxime de 10 grade în nord și 15 grade în sud. La Chișinău, se vor înregistra până la 13 grade.

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