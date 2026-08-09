Republica Moldova se va bucura și astăzi de vreme caldă. Meteorologii prognozează cer variabil, fără ploi, iar temperaturile vor urca până la 31 de grade în sudul țării.

Potrivit meteorologilor, în cursul nopții, în nord se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 17 grade, iar maxima zilei va fi de 29 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 31 de grade.

În capitală, minima va fi de 18 grade, ziua se așteaptă 30 de grade.

Cum va fi vremea în următoarele zile

În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea ușor în cursul nopții.

Avertizări meteo în Republica Moldova

Vineri, meteorologii au emis Cod galben de pericol de incendiu, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor. Avertizarea a intrat în vigoare pe 8 august și va fi valabilă până pe 14 august, perioadă în care riscul izbucnirii și propagării incendiilor de vegetație va fi unul sporit.