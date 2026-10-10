Vreme caldă în toată Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade

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Cerul va fi noros în toată țara, iar vremea se menține caldă în Republica Moldova. Temperaturile vor ajunge până la 26 de grade Celsius în sudul țării.

Alina Argint Potrivit meteorologilor, în cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 21 grade. În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 24 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 26 de grade. În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 25 de grade.



În următoarele zile vreme va fi caldă și nu se va schimba esențial.