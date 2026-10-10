Dimineața ne luăm geaca, la amiază purtăm tricou, iar seara revenim la hainele mai călduroase. Așa se arată luna octombrie din acest an, care ne răsfață cu temperaturi generoase în cursul zilei, în timp ce serile și diminețile sunt destul de răcoroase. În aceste zile, mercurul din termometre a oscilat între 23 și 28 de grade, iar oamenii spun că au profitat de vremea bună pentru a ieși la plimbare, a petrece timpul cu familia sau prietenii și a se bucura de razele de soare.

Deși calendarul ne spune că suntem în plină toamnă, vremea din ultimele zile seamănă mai degrabă cu cea de primăvară. În această perioadă temeperaturile au oscilat între 23 și 28 de grade Celsius, pe timp de zi, iar în weekend vremea nu a dezamăgit.

„Anul acesta este mai flexibil și mai cald față de alți ani.”

„Ne bucurăm de așa temperaturi. E bine, e cald și nu e frig, e bine de ieșit la plimbare.”

Faptul că avem o astfel de vreme, e doar o bucurie pentru familii și copii. Mai avem posibilitatea de a ieși din casă și a ne plimba în zile călduroase.

Totuși, marea dilemă rămâne cum ne îmbrăcăm, așa încât să ne simțim confortabil atât dimineața, când e destul de frig, dar și la amiază, când se încălzește de-a binelea.

Soluția optimă e să avem în mașină îmbrăcăminte călduroasă, pe care să o îmbraci dacă se face cazul.

Sinopticienii spun că temperaturile generoase din acest octombrie se datorează unui ciclon de aer cald.

Svetlana COJOCARU, SINOPTICIAN, AUTORITATEA DE METEOROLOGIE ȘI MONITORING DE MEDIU: „În perioada 8-10 octombrie, când s-au înregistrat temperaturi între 23-28 de grade, vremea a fost deosebit de caldă în Republica Moldova și a fost cauzată de pătrunderea și menținerea unei mase de aer cald, care a fost transportat din sud și sud-estul continentului European.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „De săptămâna viitoare vremea se răcește și vin ploile. Astfel că pentru luni sunt prognozate ploi de scurtă durată, iar maxima zilei va oscila între 16 și 21 de grade. Pentru următoarele zile, vremea nu se va schimba esențial, maximile zilei se vor menține sub 20 de grade și nu mai sunt prevăzute precipitații."

De asemenea, până pe 16 octombrie pe râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei.