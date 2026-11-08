Vremea se menține rece, dar fără precipitații. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil, iar temperaturile vor oscila între 7 și 10 grade pe parcursul zilei. Noaptea, însă, în nordul țării, mercurul din termometre va coborî până la minus 5 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 5 grade, ziua termometrele vor indica 7 grade.
În centru, noaptea se prognozează minus 3 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.
În sud, noaptea se așteaptă minus un grad, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În capitală, minima va fi de minus 2 grade, ziua se așteaptă 8 grade.
În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.