Vremea în Republica Moldova: Temperaturile vor oscila între 7 și 10 grade pe parcursul zilei. Prognoza meteo

În centru, noaptea se prognozează minus 3 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.

Vremea se menține rece, dar fără precipitații. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil, iar temperaturile vor oscila între 7 și 10 grade pe parcursul zilei. Noaptea, însă, în nordul țării, mercurul din termometre va coborî până la minus 5 grade.

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