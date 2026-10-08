Vremea se menține caldă pentru această perioadă, cu maxime de până la 28 de grade în sudul Republicii Moldova. La Chișinău se vor înregistra până la 26 de grade, iar în nordul țării temperaturile nu vor depăși 23 de grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 23 grade.
În centru, noaptea se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 25 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade.
În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 26 de grade.
În următoarele zile vreme nu se va schimba esențial.