Zi caldă în Republica Moldova: 28 de grade în sud și 26 la Chișinău. Cum va fi vremea în toate regiunile țării

Vremea se menține caldă pentru această perioadă, cu maxime de până la 28 de grade în sudul Republicii Moldova. La Chișinău se vor înregistra până la 26 de grade, iar în nordul țării temperaturile nu vor depăși 23 de grade.