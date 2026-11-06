Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că nu a primit deocamdată nicio notificare privind eventuala accesare a datelor sale personale în urma atacului cibernetic care a vizat sistemele informatice ale statului. Șefa statului a declarat că Agenția de Guvernare Electronică ar fi trebuit să informeze mai rapid persoanele vizate.

„Încă nu am primit un email de la AGE și eu chiar cred că AGE trebuia să trimită acest email cât mai repede. Înțeleg că toată lumea era ocupată să oprească acest atac, să reducă vulnerabilitățile, dar a trecut prea mult timp”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, președintele a anunțat că a obținut din partea instituției o confirmare și o promisiune că toate persoanele ale căror date au fost accesate vor fi informate individual.

„Am obținut astăzi de la AGE o confirmare și o promisiune că toți cei 450 de mii de cetățeni ale căror date au fost accesate vor primi un email în care vor fi anunțați”, a precizat șefa statului.

Declarațiile președintelui după ședința CNS

Astăzi, în cadrul unui briefing de presă după ședința Consiliului Național de Securitate, Maia Sandu a anunțat că autoritățile din Republica Moldova vor elabora un set de măsuri pentru consolidarea securității cibernetice și protejarea sistemelor guvernamentale digitale, în urma atacului informatic din luna octombrie. Șefa statului a precizat că un grup de lucru condus de premier va prezenta, în termen de o lună, soluții pentru prevenirea unor incidente similare.

Au fost accesate datele personale a aproximativ 450.000 de cetățeni

Potrivit ultimelor evaluări prezentate de Maia Sandu, în urma atacului cibernetic au fost accesate datele personale a aproximativ 450.000 de cetățeni, față de 750.000, cât se estima inițial.

Autoritățile urmează să informeze persoanele vizate prin email, astfel încât acestea să afle dacă datele lor personale au fost compromise.

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