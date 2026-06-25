Situația politică din UTA Găgăuzia rămâne incertă, iar organizarea alegerilor ar putea fi amânată pe termen nedefinit, atât timp cât deciziile autorităților locale continuă să fie influențate din exterior. Declarațiile au fost făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, unde a vorbit despre blocajul instituțional din regiune și despre relația tensionată dintre Comrat și Chișinău.

Șefa statului a explicat că, deși au existat discuții și chiar un acord preliminar privind organizarea alegerilor, procesul a fost ulterior blocat.

„Au existat numeroase discuții între reprezentanții Adunării Populare și Comisia Electorală Centrală, deoarece alegerile trebuie organizate conform unor reguli clare. Nu poți organiza alegeri după bunul plac. Există legi și standarde internaționale privind democrația și procesele electorale”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a susținut că a existat o înțelegere între părți, însă aceasta nu a fost respectată.

„Am intervenit și eu și am participat la câteva dintre aceste discuții. Am convenit asupra unei soluții. Această soluție a fost aprobată de Adunarea Populară și, în baza ei, urmau să fie declanșate alegerile. Doar că, după ce am ajuns la această înțelegere, a intervenit Moscova și le-a transmis că nu trebuie să ajungă la un compromis cu Chișinăul”, a afirmat șefa statului.

În acest context, Maia Sandu a spus că lipsa de autonomie reală în procesul decizional afectează direct funcționarea instituțiilor locale și amână alegerile.

„Din păcate, pentru că acolo nu există autonomie decizională deplină și pentru că multe decizii par să fie influențate din exterior, situația continuă să fie tergiversată. Cine are de suferit? În primul rând, autonomia însăși. În lipsa unor alegeri și a unor instituții funcționale, cetățenii sunt cei afectați direct”, a subliniat președintele Republicii Moldova.

Întrebată ce se va întâmpla dacă blocajul persistă, Maia Sandu a precizat că amânarea scrutinului este inevitabilă în actualele condiții.

„Atunci alegerile vor continua să fie amânate. Totuși, este în interesul tuturor ca acestea să aibă loc în acest an. Sper că vor prevala vocile raționale și că procesul electoral va fi deblocat”, a declarat ea.

Șefa statului a subliniat și necesitatea reconectării cu cetățenii din regiune, dincolo de disputa politică.

„Oamenii sunt cei care contează cel mai mult. Este important ca regiunea să nu rămână dependentă exclusiv de narațiunile promovate din exterior. Trebuie să existe o alternativă credibilă, iar comunicarea cu cetățenii să fie constantă”, a spus Maia Sandu.

Ea a avertizat totodată că există riscul unor influențe externe asupra proceselor politice din autonomie.

„Este evident că există încercări de instigare la tensiuni și de blocare a proceselor democratice. Se încearcă influențarea deciziilor politice și promovarea unor interese externe. Sper ca politicienii locali să ia decizii în interesul oamenilor din regiune, nu în baza indicațiilor din afara țării”, a declarat președintele.

În final, Maia Sandu a reiterat că viitorul regiunii trebuie decis exclusiv de cetățenii din Găgăuzia.

„Este în interesul lor ca alegerile să fie libere și corecte, iar în funcții să ajungă oameni care cunosc problemele locale și sunt preocupați de dezvoltare, nu persoane controlate din exterior. Viitorul regiunii trebuie decis de cetățenii care trăiesc acolo”, a conchis șefa statului.

Mandatul actualei Adunări Populare a expirat pe 12 noiembrie 2025, iar organizarea alegerilor a fost deja amânată de două ori, pe fondul unor neconcordanțe între legislația locală și cea națională.

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