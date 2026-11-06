Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe al României, Dan Neculăescu. Oficialii au discutat despre cooperarea dintre cele două state, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională. Un subiect important a fost și accelerarea proiectelor comune de infrastructură, transport și energie, inclusiv construcția de autostrăzi, poduri și linii de interconexiune electrică.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au salutat progresele înregistrate de Republica Moldova, reflectate în Raportul de țară prezentat de Comisia Europeană în cadrul Pachetului anual de extindere.

Mihai Popșoi a reiterat că autoritățile de la Chișinău sunt hotărâte să continue reformele necesare aderării la Uniunea Europeană, în conformitate cu obiectivele și calendarul stabilite în Foaia de parcurs.

Potrivit ministrului, Republica Moldova își propune ca până la sfârșitul anului 2027 să închidă provizoriu 25 de capitole de negociere.

Șeful diplomației moldovenești a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat țării noastre în procesul de integrare europeană.

„Relația dintre Republica Moldova și România este una specială. Sprijinul oferit de-a lungul anilor, chiar și atunci când ne-am confruntat cu crize majore, a contat enorm pentru țara noastră”, a declarat Mihai Popșoi.

Acesta a apreciat și asistența României în modernizarea localităților, dezvoltarea sistemului educațional și îmbunătățirea serviciilor publice.

„Suntem convinși că împreună putem dezvolta proiecte comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a mai spus ministrul.

Autostrăzi, poduri și linii electrice între Republica Moldova și România

La rândul său, ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a reconfirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și angajamentul Bucureștiului pentru consolidarea parteneriatului strategic.

Oficialii au discutat despre necesitatea accelerării proiectelor comune în domeniul infrastructurii, transporturilor și energiei, care ar urma să îmbunătățească legăturile dintre cele două țări și să faciliteze accesul Republicii Moldova la rețelele europene.

Printre inițiativele abordate se numără construcția de autostrăzi și poduri, dar și dezvoltarea liniilor de interconexiune electrică dintre cele două state.