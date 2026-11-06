129.103 de cetățeni cu drept de vot sunt înregistrați în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și vor putea participa la alegerile regionale din 15 noiembrie 2026. Datele au fost actualizate de Comisia Electorală Centrală la 6 noiembrie și includ alegătorii care pot vota atât pentru Adunarea Populară, cât și pentru funcția de guvernator (bașcan) al UTA Găgăuzia.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, la 6 noiembrie, în regiune erau înregistrați 129.103 cetățeni cu drept de vot.

Aceștia vor putea participa la scrutinul din 15 noiembrie, când vor fi organizate alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de bașcan.

Unde pot fi consultate informațiile despre alegeri

Comisia Electorală Centrală precizează că informațiile suplimentare privind organizarea și desfășurarea scrutinului pot fi consultate pe paginile oficiale ale Consiliului Electoral Central al Găgăuziei și ale CEC.

Datele despre alegători sunt raportate la 6 noiembrie 2026.

Lista persoanelor cu drept de vot/ CEC

15 noiembrie, zi de vot în UTA Găgăuzia

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

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