Starea de urgență în sectorul energetic va permite statului să acționeze rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale, explică autoritățile într-un comunicat, după ce Guvernul a anunțat că va propune declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. Asta se întâmplă pentru că noaptea trecută, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată.

Astfel, potrivit autorităților, starea de urgență:

-va asigura posibilitatea intervențiilor rapide pentru alimentarea cu energie în situațiile în care apar limitări sau deconectări, limitând efectele asupra consumatorilor;

-facilitează alocarea resurselor necesare pentru refacerea rapidă a porțiunii afectate din linia electrică Isaccea-Vulcănești aflate în responsabilitatea autorităților noastre;

-reduce termenul pentru ajustarea tarifară de la 14 la 7 zile, prevenind penuria de motorină care ar putea afecta alimentarea generatoarelor și funcționarea serviciilor esențiale.

Totodată, CNMC anunță că împreună cu ministerul Energiei elaborează un set de măsuri care vizează următoarele aspecte:

-mobilizarea resurselor și coordonarea instituțiilor pentru a asigura alimentarea cu energie și funcționarea infrastructurii critice;

-implementarea măsurilor preventive pentru instituțiile statului, agenții și operatorii economici, inclusiv verificarea surselor alternative de energie (generatoare) și dacă este necesar, mobilizarea operatorilor mobili pentru intervenții rapide;

-revizuirea procedurilor instituționale pentru a răspunde rapid riscurilor posibile;

-economisirea energiei în orele de vârf;

-limitarea impactului în cazul în care apar deconectări ale consumatorilor;

-implementarea planurilor de continuitate pentru serviciile vitale, cum ar fi apă, energie, sănătate, ordine publică și servicii sociale.

Cetățenii sunt îndemnați să folosească energia electrică responsabil

În această perioadă, autoritățile îndeamnă cetățenii să folosească energia electrică responsabil și să aplice măsuri simple pentru siguranță:

-folosiți energia electrică cu grijă, în special în orele de vârf;

-evitați utilizarea simultană a aparatelor de consum energetic mare;

-încărcați din timp telefoanele și dispozitivele de bază;

-asigurați-vă că aveți surse alternative de iluminat;

-evitați folosirea ascensoarelor în cazul fluctuațiilor de tensiune;

-urmăriți informațiile oficiale plasate de autorități.

Astăzi, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul va propune instituirea stării de urgență în sectorul energetic, iar miniștrii se convoacă în ședință.

Totul se întâmplă după ce noaptea trecută, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”



