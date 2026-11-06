Președintele Maia Sandu susține că decorarea liderului separatist Vadim Krasnoselski de către Vladimir Putin face parte dintr-un context mai larg al tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Șefa statului a avertizat, după ședința Consiliului Național de Securitate, că astfel de acțiuni s-ar putea intensifica în următoarele luni.

„Eu pot doar să spun că, în următoarele luni, și nu doar, o să vedem mai multe încercări din partea Federației Ruse de a destabiliza situația, dar și de a crea percepția unei destabilizări în Republica Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit președintelui, prin aceste acțiuni, Moscova ar urmări să creeze obstacole în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să ridice semne de întrebare în rândul statelor membre.

„Pentru că să creeze obstacole, ca să creeze întrebări în statele membre ale Uniunii Europene și pentru ca să ne îngreuneze nouă drumul de aderare la UE. Este un lucru pe care o să-l vedem, din păcate”,a precizat șefa statului.

Putin l-a decorat pe așa-zisul lider separatist de la Tiraspol. Vadim Krasnoselski a primit Ordinul de Onoare al Rusiei

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a decorat pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul de Onoare. Distincția i-a fost acordată pentru ceea ce Kremlinul numește „dezvoltarea consecventă” a regiunii transnistrene, promovarea limbii ruse și apărarea „adevărului istoric”.

Potrivit motivației prezentate de autoritățile ruse, Krasnoselski a fost apreciat pentru contribuția sa la dezvoltarea regiunii și pentru eforturile de promovare a limbii și culturii ruse, precum și de păstrare a ceea ce Moscova numește „adevărul istoric”.

Ordinul de Onoare este una dintre distincțiile de stat acordate de Federația Rusă persoanelor care, potrivit autorităților de la Moscova, au avut contribuții importante în diverse domenii.

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La revenirea în țară, Vadim Krasnoselski, va avea interdicție de a părăsi Republica Moldova pentru cinci ani

Liderul separatist, Vadim Krasnoselski, riscă să nu mai poată părăsi Republica Moldova timp de cinci ani. Interdicția vine după vizita acestuia la Moscova, unde a primit Ordinul de Onoare din partea lui Vladimir Putin. Președintele Parlamentului și Biroul de Reintegrare califică gestul drept o provocare din partea Rusiei. A comentat situația și premierul Vasile Tofan, care susține că liderul separatist ar urma să rămână la Moscova, fiind acolo cu familia.