După ce a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în cadrul Guvernului Republicii Moldova, deputatul USR Claudiu Năsui și-a dat demisia astăzi, 21 septembrie, din Parlamentul României. În locul său va veni avocatul din Baroul București, Mihai-Alexandru Badea. Deputatul USR a trimis o scrisoare Camerei Deputaților prin care și-a anunțat decizia de a renunța la mandatul parlamentar.

„Vă înaintez prezenta demisie din calitatea de deputat în Parlamentul României. Prezenta decizie reprezintă exercitarea opțiunii mele legale de renunțare la mandatul parlamentar în urma notificării transmise Biroului Permanent cu privire la starea de incompatibilitate intervenită ca urmare a numirii mele în funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării în cadrul Guvernului Republicii Moldova”, se arată în scrisoarea trimisă de Năsui, conducerii Camerei Deputaților din Parlament, scrie gândul.ro.

Deputatul USR își depusese deja jurământul de învestire în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova pe 28 august.

Învestirea lui Claudiu Năsui, Sursa: Mediafax

Mihai Badea îi va lua locul lui Claudiu Năsui în Camera Deputaților

După ce și-a anunțat demisia Năsui, conducerea USR a transmis Secretariatului General al Camerei Deputaților o adresă oficială prin care a anunțat numele persoanei care îl va înlocui în funcția de deputat.

„Următoarea persoană pe lista de candidați al USR (Uniunea Salvați România) pentru Camera Deputaților din Parlamentul României, în circumscripția electorală nr. 42 București din data de 1 decembrie 2024 și care este membru al Partidului Uniunea Salvați România, este domnul Badea Mihai-Alexandru”, au menționat reprezenanții USR.

Mihai Alexandru Badea este în rezent avocat în Baroul București și a mai fost deputat USR între anii 2020 și 2024. Acesta s-a înscris în USR Sectorul 1 în 2016 și a fost implicat în campania „Fără Penali în Funcții Publice”. În acest proiect, Mihai Badea a fost președintele comitetului de inițiativă și coordonator juridic al proiectului. Mihai-Alexandru Badea a fost implicat în redactarea unor inițiative legislative și sesizări adresate Curții Constituționale.

Premierul Moldovei l-a propus la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Claudiu Năsui pleacă din Parlament după ce premierul moldovean Vasile Tofan l-a propus la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Tofan a anunțat că printre prioritățile viitorului ministru se vor număra debirocratizarea, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea unor obstacole pentru întreprinderile mici și mijloci.

Năsui a mai ocupat funcția de ministru al Economiei în România, în Guvernul Florin Cîțu. Acesta a primit imediat după și cetățenie moldovenească.

Claudiu Năsui: „Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan”

Claudiu Năsui a transmis că a acceptat propunerea premierului de la Chișinău și că va renunța la calitatea de deputat în Parlamentul României.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova.

Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.

Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie.

Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.