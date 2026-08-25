Deputatul român, Claudiu Năsui, vine cu primele declarații după ce a fost propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, acesta spune că rezonează cu viziunea premierului Vasile Tofan și că își va pune experiența în slujba unui nou efort de reformare a instituțiilor și economiei țării noastre.

Claudiu NĂSUI, EX-MINISTRU AL ECONOMIEI DIN ROMÂNIA: „Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume”.

În postarea sa, Năsui a menționat că rezonează cu premierul Tofan și anume că Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori.

Claudiu NĂSUI, EX-MINISTRU AL ECONOMIEI DIN ROMÂNIA:„În politică, este ușor să te faci plăcut, cel puțin atât timp cât te afli la putere și poți alege calea facilă a populismului plătit din banii contribuabililor. Este mult mai greu să spui că lucrurile nu pot continua astfel la nesfârșit, pentru că, în caz contrar, nota de plată va condamna țara la stagnare. Premierul Tofan ar fi putut să-și continue liniștit cariera de succes, dar a ales să-și asume sarcina dificilă de a realiza reformele de care Republica Moldova are nevoie pentru a prospera și pentru a înfrunta cu succes un moment de răscruce pentru viitorul țării: aderarea la Uniunea Europeană”.

Decizia de a se alătura Guvernului Republicii Moldova

Despre decizia de a accepta funcția de ministru în guvernul de la Chișinău, Claudiu Năsui zice că este un pas care presupune renunțarea la mandatul de deputat în Parlamentul României. În acest sens, el își va dedica experiența unui nou efort reformator.

Claudiu NĂSUI, EX-MINISTRU AL ECONOMIEI DIN ROMÂNIA:„Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european”.

Cine este Claudiu Năsui

Claudiu Năsui este deputat român, fost ministru al Economiei în Guvernul României, în perioada 2020–2021. Acesta a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi și are experiență în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR. Năsui deține și certificarea internațională CFA.

În mesajul său, premierul Tofan a menționat că printre prioritățile lui Claudiu Năsui se numără debirocratizarea aparatului de stat, reformarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cum a devenit vacant portofoliul Economiei

Funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a devenit vacantă după ce Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare. Schimbarea are loc în contextul unor modificări mai largi în componența Guvernului, după demisia ministrului Agriculturii, Radu Musteață, la doar câteva zile de la învestirea Executivului.

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