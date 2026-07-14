Deschiderea Clusterului 6 „Relații externe” în cadrul celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană reprezintă un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, susține premierul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook, oficialul a declarat că această etapă reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aliniere la politicile, standardele și valorile europene.

„Deschiderea Clusterului 6: «Relații externe», în cadrul celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, marchează o nouă etapă importantă în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană și reflectă progresele înregistrate de Republica Moldova în alinierea la politicile și valorile Uniunii Europene”, a menționat Eugeniu Osmochescu.

Premierul interimar: Reformele și cooperarea cu partenerii europeni au fost esențiale

Premierul interimar a subliniat că această realizare este rezultatul eforturilor instituțiilor statului și al cooperării constante cu partenerii europeni.

Potrivit acestuia, noua etapă reconfirmă angajamentul ferm al Republicii Moldova de a continua reformele necesare și de a avansa în procesul de integrare europeană.

„Acest nou pas este rezultatul eforturilor susținute ale instituțiilor statului și al cooperării strânse cu partenerii europeni. Totodată, el reconfirmă angajamentul ferm al Republicii Moldova de a continua implementarea reformelor și de a avansa cu determinare în procesul de integrare europeană”, a declarat Osmochescu.

Integrarea europeană, legată de consolidarea instituțiilor și dezvoltarea economică

Șeful interimar al Guvernului a precizat că negocierile de aderare la UE nu reprezintă doar un obiectiv politic, ci și un proces menit să contribuie la consolidarea instituțiilor democratice, creșterea securității, dezvoltarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.

„Pentru Republica Moldova, negocierile de aderare reprezintă un angajament pentru consolidarea instituțiilor democratice, creșterea securității, dezvoltarea economiei și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor”, a mai spus premierul interimar.

Eugeniu Osmochescu a dat asigurări că autoritățile vor continua eforturile pentru deschiderea următoarelor clustere de negociere și apropierea de obiectivul strategic al Republicii Moldova – aderarea la Uniunea Europeană.

Un nou pas în negocierile de aderare

Deschiderea negocierilor pentru Clusterul 6 reprezintă un nou pas important în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Clusterul „Relații externe” include domenii ce vizează politica externă și de securitate comună, relațiile comerciale externe și cooperarea cu organizațiile internaționale, fiind unul dintre capitolele-cheie pe care statele candidate trebuie să le alinieze la acquis-ul comunitar.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.