Eugeniu Osmochescu spune că a acceptat propunerea de astăzi a premierului Vasile Tofan de a prelua funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, după ce până acum a condus Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Pentru funcția pe care a deținut-o este propus Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul României. Osmochescu spune că își va folosi experiența în domeniul economic pentru modernizarea sectorului agricol și creșterea competitivității acestuia.

„Agricultura reprezintă un domeniu esențial atât pentru Republica Moldova, cât și în ce privește procesul de armonizare legislativă în parcursul nostru european. Este un capitol complex și voluminos”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Ce priorități își propune Osmochescu

Noul ministru propus spune că una dintre principalele sale misiuni va fi transformarea agriculturii într-un motor economic modern și tehnologizat, cu accent pe competitivitate și productivitate.

Osmochescu consideră că Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru accesarea sprijinului financiar european destinat agriculturii.

„Politica Agrară Comună reprezintă un instrument esențial de susținere a agricultorilor în UE, ceea ce înseamnă că acest sector strategic va beneficia de sprijin financiar și fonduri europene. Tocmai de aceea, trebuie să fim pregătiți”, a menționat acesta.

Printre prioritățile sale se numără adaptarea agriculturii la schimbările climatice, finanțarea corectă a sectorului, investițiile și respectarea standardelor europene.

Osmochescu îi urează succes lui Năsui, propus în locul său la Economie

Osmochescu i-a urat succes lui Claudiu Năsui și și-a exprimat încrederea că acesta va continua și va accelera procesul de debirocratizare, digitalizare și deschidere către mediul de afaceri.

Schimbări în Guvern

Premierul Vasile Tofan a anunțat astăzi schimbări în componența Guvernului, propunându-i pe Eugeniu Osmochescu la Ministerul Agriculturii și pe Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Modificările vin după demisia lui Radu Musteață din funcția de ministru al Agriculturii, la doar trei zile de la învestirea Guvernului.

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Cine este Claudiu Năsui

Claudiu Năsui este deputat în Parlamentul României și fost ministru al Economiei în perioada 2020 - 2021. Acesta spune că renunță la mandatul de deputat pentru a-și pune experiența în slujba reformării economiei Republicii Moldova și că susține viziunea premierului Vasile Tofan privind sprijinirea antreprenorilor.

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