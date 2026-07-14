Avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și aprofundarea cooperării dintre Chișinău și Bruxelles au fost principalele subiecte discutate în cadrul întrevederii dintre premierul interimar Eugeniu Osmochescu și comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficialii au reconfirmat angajamentul comun pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova, aderarea la Uniunea Europeană rămânând unul dintre obiectivele strategice ale Guvernului de la Chișinău.

În cadrul discuțiilor, Eugeniu Osmochescu a mulțumit Comisiei Europene pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și pentru susținerea reformelor necesare aderării.

Reforme, criterii de aderare și următorii pași în negocierile cu UE

Întrevederea a avut loc într-un context important pentru Republica Moldova, după deschiderea unui nou capitol în negocierile de aderare – Clusterul 6 „Relații externe”.

Cei doi oficiali au analizat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de negociere cu Uniunea Europeană și au discutat despre prioritățile următoarei perioade: implementarea reformelor asumate, îndeplinirea criteriilor de aderare și aplicarea recomandărilor formulate de Comisia Europeană.

„Apreciem sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru transformarea Republicii Moldova și pentru parcursul nostru european. Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem și continuăm să muncim pentru a demonstra, prin rezultate concrete, că locul Republicii Moldova este în familia europeană”, a declarat premierul interimar Eugeniu Osmochescu.

Guvernul promite transparență în utilizarea fondurilor europene și dezvoltarea economiei

Premierul interimar a subliniat că Executivul va continua să depună eforturi pentru atingerea obiectivelor asumate în procesul de aderare, asigurarea transparenței în gestionarea fondurilor europene și creșterea competitivității economiei naționale.

În cadrul întrevederii au fost abordate și rezultatele Conferinței de Investiții UE–Republica Moldova, eveniment care a transmis un semnal important privind încrederea partenerilor europeni în potențialul economic al țării.

Potrivit autorităților, conferința a contribuit la mobilizarea unor investiții în domenii strategice precum energia, infrastructura digitală, educația, inovarea și competitivitatea economică.

Oficialii europeni și cei moldoveni au reafirmat că cooperarea strânsă dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană va continua, cu accent pe reforme, dezvoltare economică și pregătirea țării pentru statutul de membru al UE.

Citeste si : Republica Moldova deschide oficial negocierile pentru Clusterul 6 „Relații externe”: Guvernul menționează că acest pas aduce „mai multă siguranță, oportunități economice și investiții”

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Citeste si : Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova. Maia Sandu: „Este o realitate pe care deja o construim”

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.