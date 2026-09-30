Fostul deputat în Parlament, Ivanna Kioksal, a anunțat că va candida pentru funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze. Ea și-a făcut publică decizia într-un videoclip electoral publicat astăzi.



„Eu Ivanna Koksal îmi înaintez candidatura la funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze."

Ivanna Kioksal a fost deputată în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 2019–2021, fiind aleasă pe listele Partidului Socialiștilor. Anterior, a fost deputată în Adunarea Populară și a ocupat funcția de redactor-șef al companiei publice de televiziune și radio. A fost și consilieră a fostului bașcan, Mihail Formuzal. Pînă acum în jur de 9 persoane și-au anunțat intenția de a candida la funcția de bașcan, majoritatea în calitate de idependent astfel că urmează să adune semnături. Alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie.