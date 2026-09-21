Deputatul socialist Grigorii Uzun a anunțat că nu va candida pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Acesta și-a motivat decizia prin prevederea legală potrivit căreia candidatul la funcția de bașcan trebuie să cunoască limba de stat, adică limba română. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă organizat de Partidul Socialiștilor, la care a participat și liderul formațiunii, Igor Dodon.

Grigorii UZUN, DEPUTAT SOCIALIST: „Eu nu cunosc limba română, ca și majoritatea oamenilor din UTA Găgăuzia și consider că această normă a fost impusă împotriva noastră. În acest context, vreau să anunț că am decis să nu mai candidez la funcția de bașcan”.

La finalul briefingului, liderul partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că un alt candidat pentru funcția de bașcan din partea formațiunii va fi anunțat în curând, după ce membrii se vor consula în ședință.

Pe 25 august, partidul Socialiștilor a anunțat că are un candidat pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuziei. Liderul formațiunii, Igor Dodon, a declarat atunci că este vorba despre Grigori Uzun, care a candidat și la alegerile pentru funcția de bașcan din urmă cu trei ani.

A început înscrierea candidaților pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Astăzi a început perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei. Actele pot fi depuse până pe 6 octombrie, la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei din municipiul Comrat, pentru alegerile programate pe 15 noiembrie. Procesul începe cu întârziere, deoarece structura încă nu are un sediu stabil. În lipsa acestuia, documentele vor fi depuse depuse la Primăria municipiului Comrat.

Recepționarea acetelor urma să înceapă încă acum două zile, însă lipsa unui sediu pentru Consiliul Electoral Central al Autonomiei a întârziat procedura.

Autoritățile regionale au anunțat CEC că nu poate oferi un spațiu, pentru că nu dispune de unul. Ca soluție temporară, s-a decis ca actele să fie recepționate la sediul primăriei municipiului Comrat.

Documentele pentru înregistrarea candidaților, atât a celor desemnați de partide politice sau blocuri electorale, cât și a candidaților independenți sunt examinate în termen de cel mult 7 zile de la data primirii acestora. Ulterior este adoptată hotărârea privind înregistrarea sau refuzul înregistrării candidatului.

Deocamdată despre intenția de a participa la alegerile pentru funcția de bașcan au anunțat șase persoane: ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo, fostul primar al orașului Comrat Nicolai Dudoglo, foștii deputați socialiști Fidor Gagauz și Ivana Koksal, ex-deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei Piotr Vlah.

Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie.

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