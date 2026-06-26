Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că reforma fiscală este necesară și trebuie implementată, însă consideră că Executivul nu ar trebui să se grăbească în adoptarea formei finale a proiectului. Șefa statului afirmă că autoritățile trebuie să analizeze cu atenție toate propunerile și criticile formulate în cadrul consultărilor publice, înainte de a aproba modificările. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV, după ce proiectul reformei fiscale a stârnit numeroase reacții și dezbateri în spațiul public.

„Reforma fiscală este necesară și conține elemente importante care trebuie implementate. Totuși, cred că Guvernul trebuie să își ia un răgaz pentru a analiza foarte atent toate observațiile și comentariile primite în cadrul consultărilor publice”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a menționat că reforma are un impact major asupra economiei și populației, motiv pentru care deciziile trebuie luate doar după o evaluare riguroasă a tuturor efectelor.

„Pe de o parte, ne dorim să implementăm reformele cât mai rapid, deoarece avem multe obiective de realizat. Pe de altă parte, reforma fiscală este una complexă și cu impact major. De aceea, cred că Guvernul trebuie să își acorde timpul necesar pentru a evalua toate implicațiile și abia apoi să prezinte o variantă finală, bine fundamentată, pentru aprobare”, a spus președinta.

Referindu-se la una dintre cele mai contestate prevederi ale proiectului – majorarea TVA pentru medicamente –, Maia Sandu a declarat că aceasta nu ar trebui aplicată în lipsa unui mecanism de protecție pentru populație.

„Atât timp cât un asemenea mecanism nu există, nu văd rostul majorării TVA la medicamente. Ministerul Finanțelor a anunțat deja că această prevedere nu va mai face parte din reforma fiscală, astfel încât cota redusă de TVA pentru medicamente va fi menținută”, a precizat Maia Sandu.

Președintele a subliniat că Executivul trebuie să găsească un echilibru între necesitatea implementării reformelor și evitarea unor măsuri care ar putea avea consecințe negative asupra cetățenilor, motiv pentru care proiectul urmează să fie revizuit în urma consultărilor publice.

Politica fiscală pentru anul 2027 provoacă dispute și discuții aprinse

Politica fiscală propusă de Guvern pentru anul 2027 provoacă dispute și discuții aprinse. În timp ce autoritățile spun că reforma va face sistemul mai echitabil și va aduce mai mulți bani la buget, economiștii avertizează că nota de plată va ajunge în buzunarele cetățenilor și ale mediului de afaceri. Este vorba de aproximativ 6 miliarde de lei pe care statul vrea să-i adune în urma noilor măsuri propuse. Cele mai mari controverse sunt legate de majorarea TVA pentru alimente, medicamente, energie și gaze naturale, dar și pentru alte bunuri.

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