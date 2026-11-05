Inițiativa opoziției parlamentare privind suspendarea din funcție a președintelui Maia Sandu nu va ajunge pe agenda Parlamentului. Anunțul a fost făcut astăzi, 5 noiembrie, de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unui briefing de presă susținut alături de deputații Partidului Acțiune și Solidaritate.

Alina Argint
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Potrivit lui Grosu, Biroul permanent al Parlamentului a analizat ieri proiectul de inițiere a procedurii de suspendare a șefei statului și a respins introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței plenare.

Liderul Legislativului a calificat inițiativa drept o tentativă de subminare a parcursului european al Republicii Moldova, susținând că aceasta ar fi fost coordonată de la Moscova și semnată de toți cei 46 de deputați din opoziție.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Intenția de a o da jos pe președintele Sandu a fost dictată de un centru de comandă unic de la Moscova”.

Acesta a afirmat că inițiativa ar fi fost pusă la cale de Vladimir Voronin, Igor Dodon, Ion Chicu, Ion Ceban, Vasile Costiuc și Renato Usatîi, pe care i-a acuzat că ar avea același „stăpân” și că se opun viitorului european al Republicii Moldova.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ce îi leagă pe acești foști președinți, prim-miniștri, primari, care au câștigat cu ajutorul FSB-ului, persoane care au guvernat țara și au guvernat-o prost? Răspunsul îl cunoaștem – îi leagă același stăpân și ura față de viitorul european al Republicii Moldova”.

Președintele Parlamentului a mai anticipat că următoarea acțiune a opoziției ar putea fi organizarea unor proteste și provocarea de scandal în Legislativ.

Opoziția parlamentară a cerut suspendarea din funcție a președintelui Maia Sandu

În luna septembrie, opoziția parlamentară a cerut suspendarea din funcție a președintei Maia Sandu. Inițiativa, anunțată de Ion Chicu, a fost susținută de toți cei 46 de deputați din opoziție, care au acuzat-o pe șefa statului de încălcarea repetată a Constituției și de uzurparea puterii în stat.

La rândul său, Președinția a respins acuzațiile. Maia Sandu a calificat inițiativa drept „ipocrizie” și a susținut că unii dintre semnatari acționează în interesul Moscovei.

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