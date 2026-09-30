Schimbare radicală de discurs a primarului capitalei. După ce acum două luni Ion Ceban spunea că informațiile despre debitul în scădere a râului Nistru sunt „fake și manipulare”, astăzi edilul a schimbat retorica. Primarul capitalei constată că situația este „catastrofală” și anunță că va sesiza Procuratura, convins că cei responsabili ar fi tăinuit informația despre cât de gravă este situația.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Municipiul Chișinău ar putea să rămână fără apa. O spun cu toată responsabilitatea.”

Este prima avertizare publică a ministrului mediului despre pericolul de aprovizionare cu apă în râul Nistrul. Atunci, Ion Ceban a pus la îndoială acest avertisment, spunând că problema este creată artificial.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Cât de ipocrit poți fi să afirmi că un ministru ar vrea să lase un oraș fără apă.”

Tot felul de reacții nu a întârziat să apară. Ceban a spus că totul este fake și manipulare și nu este nici un risc de aprovizionare cu apă pentru Chișinău.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Încearcă să mintă populația și să manipuleze în cel mai grosolan mod. Nu am avut această problemă nu există nici o premiză.”

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Vreau ca să vedeți documentul oficial nu ceea ce îndrugă un ministru.”

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Adevărul se bazează pe dovezi nu pe sperietori, panică și dezinformare.”

Timp de două luni, Ion Ceban a publicat mai multe înregistrări video în care susținea că informațiile despre scăderea debitului Nistrului nu sunt adevărate. Acum însă, retorica primarului s-a schimbat brusc. Astăzi, primarul vorbește despre un dezastru și spune că cei care ar fi cunoscut situația, dar nu ar fi intervenit, trebuie să răspundă.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Situația este catastrofală și reprezintă un adevărat dezastru. Astăzi vom depune un demers la Procuratură privind responsabilii de situația de pe râul Nistru. Toți cei care trebuiau să întreprindă acțiuni și nu le-au făcut, cei care au tăinuit situația timp de câteva zile la rând și au negat-o, deși înțelegem că o cunoșteau încă de la declararea stării de urgență, trebuie să răspundă.”

Într-o altă postare, acesta a menționat că are discuții permanente cu premierul Tofan, căruia i-a cerut încă trei motopompe și asistență de la experți inclusiv din România. Începând cu 26 septembrie, Republica Moldova a intrat în stare de urgență energetică și hidrologică pentru 60 de zile.

