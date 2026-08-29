Liderul de la Tiraspol a anunțat că în Transnistria vor fi deschise 17 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, desfășurate în septembrie. Totodată, la Chișinău va fi deschisă o singură secție de votare. Am solicitat o reacție de la Ministerul de Externe, însă deocamdată nu ne-au răspuns. 

Daniela Frunză
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Despre asta, a scris presa din stânga Nistrului, cu referire la Vadim Krasnoselski.

Totodată, liderul de la Tiraspol a menționat că instituțiile responsabile de organizarea scrutinului vor asigura desfășurarea acestora.

Alegerile pentru Duma de Stat se vor desfășura în Rusia între 18 și 20 septembrie.

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