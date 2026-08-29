Krasnoselski anunță 17 secții de votare în Transnistria pentru scrutinul din Rusia: una singură, la Chișinău

Liderul de la Tiraspol a anunțat că în Transnistria vor fi deschise 17 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, desfășurate în septembrie. Totodată, la Chișinău va fi deschisă o singură secție de votare. Am solicitat o reacție de la Ministerul de Externe, însă deocamdată nu ne-au răspuns.