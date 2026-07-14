Republica Moldova își menține calendarul ambițios pentru aderarea la Uniunea Europeană. Premierul interimar Eugeniu Osmochescu a declarat, după Conferința Interguvernamentală Moldova–UE privind deschiderea negocierilor pe Clusterul 6 „Relații externe”, că obiectivul autorităților este finalizarea negocierilor de aderare până în anul 2028 și pregătirea deplină a țării pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Oficialul a subliniat că integrarea europeană reprezintă calea spre o Republică Moldova „mai puternică, mai sigură și mai prosperă”.

Reprezentantul președinției irlandeze a Consiliului UE a calificat momentul drept unul istoric pentru procesul de extindere al Uniunii Europene.

„Astăzi avem cu adevărat o zi istorică pentru extinderea Uniunii Europene. Sunt încântat să mă alătur acestei conferințe pentru Republica Moldova, alături de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu și doamna comisară europeană pentru extindere”, a declarat Thomas Byrne.

Oficialul european a menționat că deschiderea Clusterului 6 reprezintă un progres semnificativ, mai ales că, în urmă cu doar câteva luni, această etapă părea dificil de atins.

„Noi am deschis un cluster doar în luna iunie, iar astăzi Consiliul a decis deschiderea Clusterului 6 pentru relații externe pentru Republica Moldova. Cu adevărat, este un progres semnificativ”, a spus Thomas Byrne.

Bruxelles-ul laudă progresele Republicii Moldova: „Ați demonstrat aliniere strategică la valorile UE”

Reprezentantul Uniunii Europene a apreciat eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău pentru alinierea legislației naționale la normele comunitare și pentru implementarea reformelor necesare procesului de aderare.

„Republica Moldova, de mai multe ori, a demonstrat aliniere strategică la valorile Uniunii Europene. Munca efectuată de Guvernul Republicii Moldova a înregistrat un progres remarcabil. A fost aliniată legislația locală la acquis-ul comunitar”, a declarat Thomas Byrne.

Acesta a remarcat și reziliența societății moldovenești în fața provocărilor regionale.

„Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova servesc un exemplu de reziliență, curaj și determinare, pe care noi îl putem doar admira în cadrul Uniunii Europene”, a mai spus oficialul european.

Osmochescu: „Deschiderea Clusterului 6 reflectă alegerea geopolitică fermă și suverană a Republicii Moldova”

Premierul interimar Eugeniu Osmochescu a declarat că deschiderea noului cluster confirmă avansarea procesului de aderare pe baza meritelor și a reformelor implementate.

„Astăzi, Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile oficiale pentru Clusterul 6 – Relații Externe, marcând un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană”, a declarat Eugeniu Osmochescu.

Oficialul a mulțumit instituțiilor europene și statelor membre pentru susținerea acordată Republicii Moldova.

„Vreau să mulțumesc președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și tuturor statelor membre pentru decizia de astăzi și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova”, a spus premierul interimar.

Potrivit lui Osmochescu, deschiderea Clusterului 6 demonstrează opțiunea europeană a țării.

„Deschiderea acestui cluster reflectă alegerea geopolitică fermă, suverană și ireversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi”, a menționat acesta.

Securitate și apărare: Moldova spune că poate contribui la protejarea Europei

Premierul interimar a subliniat că noul cluster are o importanță majoră și pentru domeniul securității, în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor hibride.

„Republica Moldova se pregătește să își asume partea sa de responsabilitate pentru securitatea Europei. Prin consolidarea cooperării în domeniul politicii externe, securității și apărării, devenim un contributor activ la acțiunea externă a Uniunii Europene”, a declarat Eugeniu Osmochescu.

Acesta a amintit că Republica Moldova a trecut prin numeroase provocări, de la atacuri hibride și ingerințe informaționale până la presiuni energetice.

„Experiența acumulată de Republica Moldova în contracararea acestor provocări a devenit un atu pentru propria noastră securitate, dar și pentru securitatea întregii Europe. Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să contribuim în continuare la consolidarea rezilienței colective”, a spus premierul interimar.

Beneficii economice: acces la piața europeană și noi oportunități pentru antreprenori

Eugeniu Osmochescu a evidențiat și componenta economică a Clusterului 6, menționând că apropierea de politica comercială comună a UE va crea noi oportunități pentru companiile moldovenești.

„Uniunea Europeană este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, fiind destinația în care ajung peste două treimi din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, întreprinderile moldovenești vor deveni parte a celei mai mari rețele de acorduri comerciale, ceea ce va crea noi oportunități pentru investiții, exporturi și o creștere economică durabilă”, a declarat acesta.

Marta Kos: „O Europă mai sigură include Republica Moldova”

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Clusterul 6 reprezintă una dintre componentele esențiale ale statutului de membru al Uniunii Europene.

„Acest cluster este unul foarte important, fiindcă determină modul în care noi, Uniunea Europeană, suntem pregătiți să stăm împreună. El ține de apărarea intereselor și valorilor noastre, pentru a consolida securitatea colectivă”, a declarat Marta Kos.

Oficialul european a apreciat experiența Republicii Moldova în combaterea amenințărilor hibride.

„Republica Moldova a devenit una dintre țările cu cea mai mare experiență din Europa în contracararea amenințărilor hibride împotriva societăților democratice. Lecțiile însușite de Republica Moldova ajută acum să protejăm alegerea întregii Uniuni Europene și să sprijinim partenerii din vecinătatea noastră”, a spus Marta Kos.

Aceasta a transmis că integrarea Republicii Moldova reprezintă și un interes strategic pentru Uniunea Europeană.

„O Europă mai sigură include Republica Moldova. Din acest motiv, integrarea Republicii Moldova reprezintă și interesul strategic al Uniunii Europene”, a declarat comisarul european.

Ținta Guvernului: negocieri finalizate până în 2028 și aderare în 2030

La finalul conferinței, Eugeniu Osmochescu a reconfirmat calendarul stabilit de autorități pentru integrarea europeană.

„Obiectivul nostru rămâne neschimbat. Să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, viitorul european al Republicii Moldova nu mai este doar un obiectiv politic, ci și o contribuție pe care țara o aduce deja proiectului european.

„Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere”, a conchis Eugeniu Osmochescu.

La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.