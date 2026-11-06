Autoritățile din Republica Moldova vor elabora un set de măsuri pentru consolidarea securității cibernetice și protejarea sistemelor guvernamentale digitale, în urma atacului informatic din luna octombrie. Președintele Maia Sandu a anunțat, după ședința Consiliului Național de Securitate, că un grup de lucru condus de premier va prezenta, în termen de o lună, soluții pentru prevenirea unor incidente similare. Totodată, șefa statului a precizat că, potrivit ultimelor evaluări, au fost accesate datele personale a circa 450.000 de cetățeni, față de 750.000, cât se estima inițial.

Potrivit șefei statului, una dintre priorități este limitarea accesului neautorizat la datele personale, dar și verificarea securității tuturor serviciilor digitale ale instituțiilor publice.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Cele mai importante schimbări vizează limitarea accesului la datele care pot fi consultate fără autentificare, testarea de securitate a tuturor serviciilor și reingineria infrastructurii, pentru a asigura o arhitectură digitală uniformă și securizată”.

Președintele a menționat că o altă problemă identificată este fragmentarea responsabilităților între instituțiile guvernamentale, fapt care ar fi întârziat detectarea atacului și coordonarea răspunsului.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Un lucru care trebuie reparat este fragmentarea responsabilităților între actorii guvernamentali, lucru care a întârziat detectarea și, respectiv, coordonarea răspunsului la incident”.

Maia Sandu a mai spus că, în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate, au fost discutate atât măsuri urgente, menite să remedieze problemele apărute în urma atacului, cât și soluții pe termen mediu și lung.

Pentru coordonarea acestor acțiuni, va fi creat un grup de lucru sub conducerea premierului, care va avea la dispoziție o lună pentru a veni cu propuneri concrete.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Nu pot să dau în detaliu toate soluțiile discutate, pentru că unele dintre ele trebuie să rămână confidențiale, dar pot să spun că am convenit că se va crea un grup de lucru sub conducerea domnului prim-ministru și că acest grup de lucru, timp de o lună, va propune soluții sistemice pentru problemele care țin de securitatea cibernetică”.

Datele accesate în urma atacului

În ceea ce privește amploarea incidentului, ultimele evaluări prezentate de președinte arată că au fost accesate datele personale ale aproximativ 450.000 de cetățeni, și nu 750.000, așa cum se vehicula inițial.

Atacul a început pe 19 octombrie, iar cea mai intensă activitate a fost înregistrată pe 20 octombrie. Potrivit Maiei Sandu, atacurile au fost blocate pe 24 octombrie, după cinci zile de intervenții.

Apel către cetățeni: Atenție la tentativele de fraudă

Șefa statului a îndemnat cetățenii să nu ofere date personale sau bancare în urma unor apeluri telefonice ori mesaje suspecte.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Nicio instituție de stat și nicio bancă nu solicită prin telefon sau prin SMS coduri PIN, parole sau date de pe card. Când aveți un asemenea apel, închideți și sunați la poliție”.

Totodată, autoritățile intenționează să introducă lecții de educație privind securitatea digitală pentru elevii de gimnaziu și liceu. Acestea vor aborda reguli de bază pentru protecția datelor personale, inclusiv utilizarea unor parole sigure și evitarea reutilizării acestora.

750 de mii de date personale, sustrase în urma unui atac cibernetic

În urma unor atacuri cibernetice recente, mai multe sisteme informaționale din Republica Moldova au fost afectate, iar unele servicii guvernamentale online au fost suspendate temporar.

Unul dintre cele mai grave incidente vizează sustragerea datelor personale a peste 750.000 de cetățeni. Informațiile extrase ar include nume, date despre familie, informații privind pensiile, permisele de conducere și anumite date financiare.

În acest caz, Procuratura a inițiat un dosar penal pentru încălcarea vieții private și divulgarea datelor urmăririi penale.