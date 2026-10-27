România va continua să susțină aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va intensifica sprijinul tehnic oferit autorităților de la Chișinău pentru alinierea la legislația comunitară. Declarațiile au fost făcute de premierul român, Luca Niculescu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său moldovean, Vasile Tofan, la Chișinău. Cei doi oficiali au discutat și despre securitatea regională și interconectările energetice, inclusiv posibilitatea ca Republica Moldova să beneficieze, din sezonul rece următor, de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră.

Premierul Vasile Tofan a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în perioadele de criză și pentru contribuția la dezvoltarea infrastructurii și modernizarea instituțiilor publice.

„România ne-a fost alături în momentele cele mai dificile, când am avut nevoie de sprijin rapid și concret. Ne-a ajutat să facem față crizelor energetice, să modernizăm școli și grădinițe, să dezvoltăm infrastructura și să aducem servicii mai bune în localitățile noastre”, a declarat șeful Executivului de la Chișinău.

Cei doi premieri au discutat și despre accelerarea interconectărilor energetice dintre cele două țări. Potrivit lui Tofan, Republica Moldova va putea conta, din următorul sezon rece, și pe gaze naturale din perimetrul Neptun Deep, aflat în Marea Neagră.

Niculescu: „Locul Republicii Moldova este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană”

Premierul României a reafirmat că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă o prioritate strategică pentru București și a felicitat autoritățile de la Chișinău pentru progresele înregistrate.

„Locul Republicii Moldova, locul Chișinăului este fără nicio îndoială în Uniunea Europeană”, a declarat Luca Niculescu.

Oficialul român a dat asigurări că Bucureștiul va continua să susțină activ parcursul european al Republicii Moldova și va intensifica asistența tehnică oferită instituțiilor moldovenești.

„Vă asigur că România va fi mai departe cel mai vocal susținător al Republicii Moldova la nivel european, în toate formatele. Vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară”, a punctat premierul român.

Securitatea regională și atacurile cu drone, pe agenda discuțiilor

În cadrul conferinței, Vasile Tofan a atras atenția asupra riscurilor de securitate generate de războiul din Ucraina, subliniind că efectele acestuia depășesc frontierele țării vecine.

Premierul moldovean a amintit incidentele în care drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și al României și a condamnat recentele atacuri cu drone din Marea Neagră, în urma cărora au fost implicate mai multe nave comerciale în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Premierul României a ajuns la Chișinău

Premierul României a ajuns azi dimineață la Chișinău, în prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la învestirea Guvernului de la București. Vizita premierului român a început cu o întrevedere cu mitropolitul Basarabiei. Presa acreditată nu a avut acces la aceste discuții. Mai apoi, Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri românesc din Republica Moldova, dar și cu personalul Ambasadei României.

Agenda mai include o vizită la Stația Electrică Chișinău și la linia electrică Vulcănești–Chișinău. Spre seară, premierul român se va întâlni cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. În contextul vizitei oficiale, autoritățile au anunțat restricții temporare de acces în anumite zone din capitală, până la ora 22:00.

Acestea vizează centrul Chișinăului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional. De asemenea, în perimetrul deplasării coloanelor oficiale vor fi interzise temporar întrunirile și manifestațiile în masă, precum și anumite lucrări. Guvernul condus de Luca-Alexandru Niculescu a fost învestit pe 20 octombrie, după aproximativ cinci luni și jumătate de guvernare interimară. Printre prioritățile anunțate de noul premier se numără continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

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