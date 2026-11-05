Premierul Vasile Tofan a făcut bilanțul primelor 100 de zile de activitate ale Guvernului. În cadrul conferinței de presă, șeful Executivului a trecut în revistă principalele acțiuni și proiecte ale Cabinetului de miniștri.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Pentru mine, aceste 100 de zile nu sunt atât de mult despre câte ședințe am avut, ci despre direcție, asumare și schimbarea ritmului. Dar, în cele din urmă, în primul rând, despre rezultate”.

UPDATE 12:42 În sesiunea de întrebări și răspunsuri, premierul Vasile Tofan a fost întrebat despre situația lui Vadim Krasnoselski și posibilitatea revenirii acestuia în regiunea transnistreană. Tofan a declarat că Rusia încearcă să provoace autoritățile de la Chișinău și a precizat că așa-zisul lider separatist de la Tiraspol, nu deține cetățenia Republicii Moldova.

UPDATE 12:28 Republica Moldova are stocate peste 199 de milioane de metri cubi de gaze naturale în România și Ucraina, iar necesarul pentru sezonul rece este contractat integral.

UPDATE 12:11 Printre proiectele de infrastructură rutieră menționate de premier se numără și reabilitarea drumului care leagă Chișinăul de punctul de trecere a frontierei Leușeni. Vasile Tofan a anunțat finalizarea lucrărilor pe un tronson de 37 de kilometri, un drum a cărui reabilitare era așteptată de peste 12 ani.

UPDATE 12:05 Premierul Vasile Tofan a început prezentarea raportului de activitate pentru primele 100 de zile de la învestirea Guvernului.

UPDATE 11:57 Diana Caraman și membrii formațiunii sale nu au fost lăsați să intre la eveniment, pe motiv că nu dețineau legitimații de deputat. La acel moment, premierul nu își începuse încă declarațiile.